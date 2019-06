Jubiläum : Vom Musikzwerg bis zum Konzertpianisten

Bitburg-Prüm 50 Jahre Kreismusikschule: Kinder und heute auch Erwachsene lernen die unterschiedlichsten Instrumente und erhalten Gesangsunterricht. Im Oktober gibt es ein Jubiläumskonzert.

Musik macht gute Laune. Sie schult den Geist, die Koordination und macht anderen meistens Freude. Es gibt also viele gute Gründe, ein Instrument zu erlernen oder zu singen. Ein großer Schritt hin zu gutem Unterricht wurde 1969, also vor 50 Jahren, mit der Gründung der Kreismusikschule im Kreis Bitburg-Prüm unternommen. „Es war eine kleine Kultursensation“, sagt der heutige Leiter der Kreismusikschule, Herbert Fandel. Es sei erstmals eine Struktur für diesen Bereich geschaffen worden. Zunächst habe es die Zweigstellen Bitburg, Irrel, Speicher und Neuerburg gegeben, jede von ihnen nebenamtlich von einem Schulleiter geführt. Das neue Angebot habe schnell großen Zuspruch gefunden, sagt Fandel. Aus dem ganzen Kreis seien Kinder zum Musik- oder Gesangsunterricht gekommen.

In den 50 Jahren wurden unzählige Schüler in Gesang oder Instrumenten ausgebildet. Rund 1300 Schüler werden zurzeit an der Musikschule an unterschiedlichen Orten von 50 Lehrern ausgebildet, 13 Lehrkräfte sind fest angestellt. Die Zahl der Schüler sei etwas rückläufig, berichtet Fandel. Die veränderte Schullandschaft mit dem Ganztagsunterricht sei ein Grund dafür, sagt der Musikschulleiter. Deshalb setze man verstärkt auf Kooperationen. Es gibt heute Bläserklassen, Streicherklassen und Musik-AGs.