Sperrung : Großräumige Umleitungen bei Pronsfeld

Pronsfeld Wegen Straßenbauarbeiten muss die Landesstraße 12 zwischen Pronsfeld und der Einmündung zur L 18, der Abzweigung nach Watzerath, von Montag, 2. November, an bis voraussichtlich zum Freitag, 18. Dezember, für den Verkehr voll gesperrt werden.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein kündigt an, dass für die Bauzeit eine Umleitungsstrecke für den Verkehr aus Richtung Brandscheid in Richtung Pronsfeld über die L 18 und Watzerath ausgeschildert werde. Aus Fahrtrichtung Pronsfeld in Richtung Brandscheid und Bleialf solle ab Pronsfeld eine Umleitung über die L 16 nach Habscheid und Großlangenfeld ausgeschildert werden.