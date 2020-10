Bauarbeiten : Bauarbeiten an ­­­ der B 51

OLZHEIM (RH) Am Wochenende kam es im Zuge der B51 zwischen Olzheim und der Einmündung B51/L24 Abzweigung Schönfeld zu Behinderungen für den Durchgangsverkehr. Grund dafür waren umfangreiche Fahrbahnmarkierungsarbeiten. Der Verkehr aus Richtung Trier in Richtung Köln wurde ab Olzheim umgeleitet. Die Fahrzeuge in Richtung Trier wurden an den Arbeitsstellen vorbeigeführt (Foto). Foto: Rudolf Höser