Virus-Eindämmung : Warteschlange wegen großem Andrang - Corona-Sichtungsstelle in Bitburg rüstet auf

Warteschlange wegen großem Andrang - Corona-Sichtungsstelle in Bitburg rüstet auf

Autos so weit das Auge reicht: Die dritte Teststrecke reduziert die Wartezeit. Foto: Privat

Bitburg Wegen des hohen Andrangs ist auf dem Gelände der ehemaligen Commissary in der Wankelstraße eine dritte Teststrecke eingerichtet worden. Die ist auch für das kommende Wochenende geplant.

Es ist ein recht beeindruckender Anblick: In drei langen Reihen stehende Dutzende Autos voller Menschen, die sich auf Covid-19 testen lassen möchten oder müssen. Viel zu tun für die ehrenamtlichen Helfer der DRK Ortsvereine aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Besonders vergangenen Mittwoch steht das Team unter Strom: Ursprünglich waren nur zwei Teststrecken geplant, aber weil so viele Menschen auf den Abstrich warteten, wurde gegen Mittag kurzfristig eine dritte Teststrecke aus dem Boden gestampft.

Wegen des hohen Besucheraufkommens hat die Polizei die Verkehrsregelung rund um die Sichtungsstelle in der Wankelstraße auf eine Einbahnregelung geändert. Da auch künftig viele Testwillige zu erwarten seien, bittet die Polizei die Besucher, die Sichtungsstelle über die B 51, Abfahrt „Flugplatz“, anzufahren und nicht über die Saarstraße , da es hier immer wieder zu gefährlichen Rückstaus auf die B 51 komme.

Wer steckt hinter den fleißigen Mitarbeitern, die auch am Wochenende Hunderte von Menschen im Sekundentakt testen? „Ehrenamtliche Helfer aus den DRK-Ortsvereinen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, bestehend aus allen Berufs- und Altersgruppen“, sagt Meier und führt weiter aus: „Keine Fremdkräfte, keine Hauptamtlichen, keine Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor Ort, keine Ärzte, die woanders nötiger gebraucht werden, keine Bundeswehr, keine sonstigen Hilfsorganisationen mit Ausnahme des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr und Polizei, falls wir fachspezifische Unterstützung bräuchten.“ Zu den Ortsvereinen der DRK zählen Arzfeld, Bitburg, Neuerburg, Südeifel, Waldeifel, Speicher und Prüm.

Insgesamt 590 Menschen wurden am Mittwoch getestet. Dabei wurde nicht zwischen den Teststrecken unterschieden. Man differenziere lediglich die Gesamtzahl und diese Zahl nochmal in Reiserückkehrer beziehungsweise Wiedereinreisende, Überweisungen der Hausärzte, Überweisungen des Gesundheitsamts, Menschen, die Symptome nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts aufweisen, Privatzahler an die Kreisverwaltung und anlassbezogene Präventivtests, erklärt Meier.