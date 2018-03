(red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet eine Lehrfahrt nach Ebbs im Kaisergebirge an. Termin: 21. bis 27. August. Als besonderes Highlight gilt der jährliche Blumenkorso. Über 40 blumengeschmückte Wagen nehmen an einem großen Umzug durch den Ort teil. Während der Reise gibt es Ausflüge nach Kufstein, Ellmau und an den Walchsee. Das Programm wird auf Wunsch zugesandt. Anmeldungen an Marianne Walter, Telefon 06591/5070.