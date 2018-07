Bald starten Arbeiten für neue Sitzflächen am Johanneshaus

Die Rampe und das Gelände vor dem Eingang des Mehrgenerationenhauses in Hermeskeil werden neu gestaltet. Die Arbeiten dazu starten in knapp zwei Wochen.

Am Mehrgenerationenhaus (MGH) Johanneshaus in Hermeskeil starten nach den Sommerferien – ab der zweiten Augustwoche – die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Außenbereichs. Dabei soll laut MGH-Leiter Christoph Eiffler unter anderem die Sitzfläche vor dem Eingang fast um das Doppelte erweitert werden. Dies gelinge dadurch, dass die Rampe für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen u-förmig bis in den angrenzenden Pfarrgarten und von dort zum vorhandenen Weg, der um das Johanneshaus verläuft, geführt werde. Gleichzeitig erhalte die Rampe einen geringeren Neigungswinkel und entspreche damit den gesetzlichen Bestimmungen eines barrierefreien Zugangs.

Zwischen der Rampe wird laut Eiffler eine ebene Sitz- und Begegnungsfläche geschaffen, die gepflastert wird. „Wir erhoffen uns, dass die Neugestaltung einladend wirkt und zu neuen Begegnungsmöglichkeiten führen kann. Der neue Platz bietet sich für Grillabende an. Es gibt auch schon die Idee für einen Tanzabend bei Kerzenschein”, sagt Eiffler. Damit werde auch die Umgestaltung der Gaststätte Franziskus im MGH fortgeführt. 2016 war dort eine Eingangstür gebrochen worden, die einen direkten Zugang zur Freifläche vor dem Eingang ermöglicht. Eiffler bittet Besucher um Verständnis dafür, dass es während der Bauarbeiten zu Beeinträchtigungen bei der Nutzung des Johanneshauses kommen könne.