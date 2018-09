später lesen Kunstprojekt Mit Tom, Jerry und kreativen Kindern FOTO: Ursula Schmieder FOTO: Ursula Schmieder Teilen

Twittern

Teilen



Zwei Grundschulen und vier Kindergärten haben mit dem bekannten Künstler R.O. Schabbach an einem Kunstprojekt gearbeitet. Ihre Werke sind in einer Vernissage am 28. Oktober in Hermeskeil zu bewundern. Von Ursula Schmieder