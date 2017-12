Hermeskeil hofft auf Städtebau-Millionen

Da muss die Stadt zugreifen

Schon seit längerer Zeit gibt es den Wunsch in Hermeskeil, den Donatusplatz und den Neuen Markt attraktiver zu machen. Müsste die Stadt diese Dinge finanziell allein stemmen, dann würde sich sicher so bald nichts bewegen. Die Städtebauprogramme von Land und Bund bieten da eine Chance, die Hermeskeil unbedingt nutzen sollte. Mit dem Antrag ist der erste Schritt dafür getan. Kommt eine Zusage, gilt es konsequent am Ball zu bleiben, die Details zu planen, die Bürger einzubeziehen und auch private Bauherren zu motivieren. Welche positiven Impulse das für das Ortsbild bringen kann, sieht man zurzeit in Kell am See. Die Ortsgemeinde profitiert gemeinsam mit Greimerath vom Städtebauprogramm Ländliche Zentren. In den vergangenen Monaten wurden dort bereits einige Leerstände beseitigt und Häuser im Ortskern wieder auf Vordermann gebracht. Von Christa Weber

