Das 3. Züscher Bulldog- und Schleppertreffen findet am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. Mai, auf dem Kirmesplatz in Züsch statt. Veranstalter ist der Förderverein FC Züsch-Neuhütten-Damflos. Am Mittwoch beginnt das Treffen mit einem Dämmerschoppen, und am Donnerstag (Vatertag) geht es mit dem Frühschoppen und Frühstück los, zum Mittagessen gibt es hausgemachte Erbsensuppe und ganztags Essen vom Grill. Für die kleinen Gäste wird eine Hüpfburg aufgebaut.