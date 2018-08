später lesen Polizei Einbrüche in Morbacher Gaststätten Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 31. Juli zum 1. August in Morbach in eine Gaststätte und in eine Eisdiele eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Hauptstraße in Morbach-Gonzerath gelangten die Täter Fenster in eine Gaststätte und entwendeten Bargeld.

Hans-Peter Linz Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen