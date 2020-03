Gesundheit : Keine Gottesdienste mehr in Luxemburg – Entscheidung in Trier erwartet

Keine Gottesdienste mehr in Luxemburg – Entscheidung in Trier erwartet

Trier Werden nach Luxemburg auch im Bistum Trier möglicherweise Gottesdienste ausgesetzt? Und was ist mit Erstkommunionen und Konfirmationen? Erste Antworten gibt es, weitere werden im Laufe des Tages erwartet.

Das Coronavirus nimmt auch das religiöse Leben immer mehr in Beschlag. In Luxemburg sind für die nächsten drei Wochen alle Gottesdienste abgesagt. Der Erzbischof dispensiere von der Sonntagspflicht, heißt es in einer Mitteilung des Erzbischöflichen Ordinariats. Auch alle „katechetischen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche sowie alle Veranstaltungen mit Risikogruppen in den Pfarreien“ seien bis einschließlich 3. April ausgesetzt.