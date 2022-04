Flutkatastrophe im Ahrtal : Kommentar: Anne Spiegel kann sich kaum noch als Ministerin halten

Mainz Schon die Aussagen von Malu Dreyer und Roger Lewentz im Untersuchungsausschuss haben ihre Ministerkollegin Anne Spiegel in einem schlechten Licht dastehen lassen. Die Frankreich-Reise bringt Spiegels Versäumnisse auf eine plakative Ebene. Sie kann sich jetzt als Ministerin kaum noch halten, kommentiert unser Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Lewentz und Dreyer haben aber auch ein Bild ihrer ehemaligen Ministerkollegin Anne Spiegel gezeichnet. Ein gegenteiliges. Zu keiner Zeit seien die Ministerpräsidentin und der Innenminister, so berichteten sie, über die relevanten Informationen aus dem Umweltministerium informiert gewesen. Nicht darüber, wie die abnormen Pegelprognosen zu interpretieren sind; nicht darüber, dass sich eine Katastrophe an der Ahr anbahnt. Dieses womöglich folgenreiche Kommunikationsdefizit war der eigentliche Skandal des Wochenendes.

Spiegels Urlaub nach der Flutkatastrophe

Dass Spiegel zehn Tage nach der Flut für vier Wochen in Urlaub fuhr, wie am Sonntag bekannt wurde, ist nun der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Spiegel kann sich jetzt als Ministerin kaum noch halten.

So stark schon bislang die Argumente aus dem Untersuchungsausschuss gegen sie wogen, so schwierig sind solche Details der Öffentlichkeit zu vermitteln. Über eine vierwöchige Frankreich-Reise während der Aufräumarbeiten im Ahrtal kann mich sich leichter aufregen. Wäre Spiegel noch Ministerin in Rheinland-Pfalz müsste sie spätestens jetzt ihren Hut nehmen. In Berlin bleibt abzuwarten, wie lange ihre Grünen-Parteifreunde hinter ihr stehen. Und, ob Kanzler Scholz sich das noch lange ansieht. Aber Spiegel ist nicht seine einzige Baustelle im Kabinett.