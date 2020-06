Bildung : Den Lesesommer gibt’s trotz Corona

Saarburg Der 13. Lesesommer Rheinland-Pfalz startet heute mit 194 kommunalen und kirchlichne Bibliotheken landesweit, darunter auch die Erlebnisbücherei Saarburg. Wegen der Corona-Auflagen bleibt die Erlebnisbücherei aber geschlossen, so dass wie auch für den Lesesommer die Bücher „in die Tüte gepackt“ und vor Ort abgeholt werden können.

Die Städtische Bücherei in Saarburg bietet beim Lesesommer spannende und abwechslungsreiche Geschichten für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. „Für Jeden gibt es interessante Bücher, auch Sachbücher sind dabei“, verspricht Leiterin Anja Kirsch. Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann kostenlos neue Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Die Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung und für den „Buchcheck“ eine kurze Inhaltsangabe auf einem vorgefertigten Formular ab. Erstmals kann auch ein Bild zum Buchinhalt oder ein Foto beim Lesen als Ersatz für die bisherigen Interviews in der Bücherei abgegeben werden.