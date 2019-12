Kurs : Erste-Hilfe-Kurs des Deutschen Roten Kreuzes in Saarburg

Erste-Hilfe-Kurs des Deutschen Roten Kreuzes in Saarburg

Saarburg Dr. med. Rolf Theiß hält für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Saarburg am Samstag, 14. Dezember, 8.30 bis 16.30 Uhr, in der Graf-Siegfried-Straße 94, einen Erste-Hilfe-Kurs. Der Kurs gilt für alle Führerscheinklassen.

Angesprochen sind Führerscheinanwärter, Führungskräfte in der Jugendarbeit und in Sportvereinen, Pflegende im beruflichen und privaten Bereich und Alle, die im Notfall kompetent Erste Hilfe leisten wollen. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Von der Berufsgenossenschaft wird der Betrag nach vorheriger, schriftlicher Bestätigung der Kostenübernahme übernommen. Um angemessene Kleidung wird gebeten. Infos und Anmeldung bei Dr. Rolf Theiß, Telefon 06581/95661 und per E-Mail rolf@theiss.lu