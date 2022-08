Energieversorgung : Grüner Strom bald auch in Grimburg?

Grüner Strom bald auch in Grimburg?

In Grimburg könnte künftig eine Photovoltaik-Freiflächenanlage stehen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Grimburg In Grimburg könnte eine Photovoltaik-Anlage entstehen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat das Projekt einen Schritt weitergebracht.

Die Planungen für eine Photovoltaik(PV)-Freiflächenanlage in Grimburg sind einen Schritt weiter gekommen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsgemeinderat Grimburg das Projekt befürwortet – bei einer Gegenstimme. Damit können der Grundstückseigentümer und der Investor nun einen Bebauungsplan mit einem städtebaulichen Vertrag ausarbeiten, wie Ortsbürgermeister Armand Seil auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.

Für die Ortsgemeinde entstehen bei dem Projekt keine Kosten, wie Ortsbürgermeister Armand Seil sagt: „Die Ortsgemeinde ist an den finanziellen Kosten des Erstellens des Bebauungsplanes nicht beteiligt.“

Wo genau die PV-Anlage entstehen soll, diese Frage beantwortete Ortsbürgermeister Seil trotz mehrfacher Nachfrage nicht. „Die Flurnummer und Flurstücke wurden in der Sitzung genannt“, teilte er dazu lediglich mit. Nach TV-Informationen soll es sich um ein Gelände nördlich des Tannenhofes in Grimburg in der Nähe des Sportplatzes handeln.