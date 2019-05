Dorfentwicklung : Irscher Rat spricht über Investitionen

Irsch In welche Projekte will die Gemeinde Irsch bis 2020 investieren? Darüber berät der Gemeinderat am Donnerstag, 9. Mai, ab 19 Uhr im Sitzungsraum in der Grundschule Irsch. Auf der Tagesordnung steht dann die Verabschiedung des nächsten Doppelhaushalts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken