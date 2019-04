„Die schönste Harmonie entsteht durch Zusammenbringen der Gegensätze“, soll einst der griechische Philosoph Heraklit erkannt haben. Am Samstag, 6. April, 20 Uhr, bringt auch der Musikverein Rascheid im Bürgerhaus Beuren Gegensätze zusammen. red

Das Jahreskonzert unter der musikalischen Leitung von Markus Schmitt steht unter dem Motto: Klassik trifft Rock. Beethoven trifft auf Queen, Tschaikowski auf Santana, Bizet auf Disturbed oder Johann Strauss auf Deep Purple. Das klassisch besetzte Orchester integriert dazu eine komplette Rockband in die eigenen Reihen. Karten gibt’s im Vorverkauf (7 Euro) beim Gasthaus Leyendecker in Rascheid, beim Frischemarkt Welter in Beuren sowie bei Bärbel Marx Hairstyle in Bescheid. An der Abendkasse kosten die Tickets 8 Euro.