Kultur : Konzer Schüler spielen Klezmer mit Profis

Konz Zum Abschluss einer von Pascale Eberhard kuratierten Ausstellung zur Geschichte von Juden, die 1941 ins Getto Litzmannstadt deportiert wurden, spielen Schüler und Musiker ein Klezmerkonzert.

Im Rahmen der Ausstellung zum Überlebenskampf von Juden aus der Region Trier im Getto Litzmannstadt, die noch bis zum 29. Oktober in der Stadtbibliothek zu sehen ist hat Musiker Helmut Eisel ein Musikprojekt geleitetet. Der Klarinettist ist bekannt für Klezmer-Musik, ein Stil, der aus der jüdischen Tradition kommt. Er begleitete die Eröffnung musikalisch und nahm dann die Arbeit in einem Musikprojekt mit Schülern und Schülerinnen des Gymnasiums Konz sowie der Don-Bosco-Schule in wiltingen auf. Am Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr, geben die Schüler zusammen mit Eisel und dem Pianisten Sebastian Voltz ein Konzert im Festsaal des Klosters Karthaus. Der Eintritt zu der über das Bundesprogramm Demokratie leben geförderten Veranstaltung ist frei.