Radfahren : Radtouren in Mandern fallen aus

Mandern Der Radsportclub RC Bike hat seine für Sonntag, 30. Juni, geplante Radtouren-Veranstaltung abgesagt. Wie die Veranstalter mitteilen, sind „organisatorische Schwierigkeiten“ der Grund. Unter anderem sei es diesmal nicht gelungen, genügend freiwillige Helfer zu finden.

Im nächsten Jahr sollen die beliebten Country-Tourenfahrten und Radtourenfahrten allerdings wieder an der Siebenbornhalle starten. Dann soll die Veranstaltung laut dem Verein auch wieder am selben Wochenende wie der Benefizcycling-Marathon an der Hochwälder Radstation in Kell am See stattfinden. Dies war in diesem Jahr aus terminlichen Gründen nicht möglich gewesen. 2020 sollen beide Veranstaltungen wieder zusammen als Teufelskopf-Bike-Festival beworben werden.