Veranstaltung : Ein kriminell gutes Trio

Prominente Jury (von links): Elisabeth Herrmann, Ansgar Schmitz, Barbara Philipp, Günther Jauch, Laura Gerhardt, Andreas Wagner, Johannes Kunz (verdeckt), Dietmar Bär, Christine Grewelding und Martin Kucher mit Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann (Zweiter von links) und Vulkaneifel-Landrat Heinz-Peter Thiel (Vierter von links), die das Festival zum zehnten Mal anbieten. Foto: TV/Petra Willems

Mülheim/Daun Zur zehnten Auflage von Tatort Eifel gibt es eine Premiere: Im Moselort Mülheim hat eine prominent besetzte Jury drei Festivalweine gekürt. Den Anstoß dazu gab unter anderem ein Schauspieler, der den Titel Goldener Winzer trägt.

Diese Aufgabe war keine leichte: 22 Weine standen zur Auswahl, zwei von ihnen sollte die prominent besetzte Jury (siehe Info) am Ende zu den neuen Festival-Weinen der zehnten Auflage von Tatort Eifel (siehe Extra) küren. Dass es dann nach mehr als zwei Stunden Probe drei Weine wurden, daran hatte Schauspielerin Barbara Philipp großen Anteil. „Ich finde, das spiegelt die Mosel einfach besser wider“, sagte die Wittlicherin, die im Wiesbaden-Tatort die Rolle der Magda Wächter spielt, und dank der neben einem Rotwein ein trockener und ein feinherber Riesling das Rennen machten.

Wie Philipp gehörte Dietmar Bär, im Fernsehleben Kommissar Freddy Schenk im Kölner Tatort-Team, zu der Jury. Bär, der auch im Ausschuss von Tatort Eifel für den Filmpreis Roland sitzt, war maßgeblich daran beteiligt, dass es die Festival-Weine in diesem Jahr zum ersten Mal gibt. Der Träger des Ehrentitels Goldener Winzer, den ihm die Bad Dürkheimer Karnevalsgesellschaft Derkemer Grawler 2018 verlieh, meint, dass ein Festival wie Tatort Eifel einen „anständigen Wein aus der Region“ brauche. Denn bei den Veranstaltungen des Festivals hätten die guten Weine aus der Region gefehlt. „Da musste ich als deutscher Weinfreak sagen: Stopp mal, da müssen wir was machen. Deswegen war das mit dem Festival-Wein eine ganz wichtige Sache.“ Und gute Weine gibt es an der Mosel. Vielleicht deshalb hat Bär seinen Aufenthalt in der Region nach dem Jury-Termin am Dienstag verlängert, um noch „etwas herum zu cruisen und zu schauen, welcher Winzer seine Tür offen hat“.

Info Die Jury und ihre Auswahl Zur Jury gehörten Fernsehmoderator Günther Jauch, Schauspieler Dietmar Bär, die aus Wittlich stammende Schauspielerin Barbara Philipp, die aus Traben-Trarbach kommende Mosel-Weinkönigin Laura Gerhardt, Krimi- und Drehbuchautorin Elisabeth Herrmann, Krimi-Autor und Winzer Andreas Wagner, Martin Kucher von Kuchers Landhotel in Darscheid (Sommelier 2011), der Präsident des Landeskriminalamts Rheinland Pfalz Johannes Kunz, die Inhaberin des Daubner Weinladens Christine Grewelding und Ansgar Schmitz, Geschäftsführer des Moselwein eV. Zur Auswahl standen 22 Weine des Jahrgangs 2018: acht trockene und acht feinherbe Weißweine und sechs Rotweine.

Extra Tatort Eifel und sein Programm Tatort Eifel feiert vom 13. bis 21. September seine zehnte Auflage. Für Krimi-Liebhaber und Fachpublikum stehen 30 Lesungen, Konzerte und Filmpremieren auf dem Programm. Bisher haben sich viele prominente Gäste nach Angaben von Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann angesagt, etwa die Schauspieler Heinz Hoenig, Michaela May, Ulrike Folkerts, Ulrike Kriener oder Oliver Mommsen. Festivalleiter Hoffmann gab mit Michael Preute alias Jacques Berndorf 1999 den Anstoß, das Festival zu gründen. Tatort Eifel wird vom Kreis Vulkaneifel und dem Land Rheinland-Pfalz veranstaltet. Einige Termine des Programms: 13. bis 20. September, Kreissparkasse Vulkaneifel in Daun: Ausstellung „Tatort Ruhrort – Schimmi goes Art“ mit Bildern und Texten rund um das Phänomen Schimanski und seinen Darsteller Götz George. 13. September, 20 Uhr, Forum Daun: Eröffnungskonzert mit Klaus Doldingers Passport. Sonntag, 15. September, 20 Uhr, Hotel Augustiner Kloster Hillesheim: „Ein mörderisches Jubiläum: 30 Jahre Eifel-Krimi mit Schauspieler Heinz Hoenig und der Combo des Landespolizei-Orchesters Rheinland-Pfalz. 20. September, Kinopalast Vulkaneifel: 30 Jahre Lena-Odenthal-„Tatort“: Filmpremiere mit Ulrike Folkerts und Gespräch. Tickets gibt es unter www.tatort-eifel.de/krimilive/tickets

Dass die Tatort-Eifel-Weine von der Mosel kommen und nicht von der Ahr, das liegt laut Vulkaneifelkreis-Landrat Heinz-Peter Thiel auch daran, dass man in seinem Kreis eng mit den Landkreisen Cochem-Zell und Bernkastel-Wittlich zusammenarbeite. Zusammengearbeitet haben die Festivalmacher in puncto Festival-Wein mit dem Verein Moselwein. Wie dessen Geschäftsführer Ansgar Schmitz sagte, gehörten die 22 Weine, die zur Auswahl standen, bereits bei der Jahrgangsweinprobe zu den Besten der 600 angestellten Proben und haben sich so für die Auswahl zum Festival-Wein qualifiziert. Bei diesem Termin war Mosel-Weinkönigin Laura Gerhardt in der Jury. Sie war trotz der prominenten Jury-Mitglieder nicht nervös. „Ich war nicht aufgeregt. Da war ich bei der Jahrgangsweinprobe schon etwas nervöser, denn da musste man fachlich schon sehr genau prüfen“, sagt sie.

Präsentieren das Sieger-Trio (von links): Günther Jauch, Laura Gerhardt und Dietmar Bär. Foto: dpa/Oliver Dietze