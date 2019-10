Verkehrsbeeinträchtigung : Stau wegen Unfall auf B 419

Temmels Mitten im Berufsverkehr hat es am Donnerstag auf einer der wichtigsten Strecken für Luxemburg-Pendler gekracht. Die Straße war morgens eine Stunde lang unbefahrbar.

Tausende Pendler, die normalerweise morgens zwischen 6 und 9 Uhr oft dicht an dicht auf der B 419 nach Luxemburg zur Arbeit fahren, haben sich am Donnerstagmorgen wohl gewundert. Die Polizei musste die Straße kurz nach 7 Uhrsperren. Der Grund: Gegen 7.15 Uhr wurden auf der Obermoselsrecke zwischen Temmels und Oberbillig zwei Menschen bei einem Unfall verletzt.

Die 25-jährige Fahrerin eines VW Beetle sei auf der Straße von Temmels kommend in Richtung Oberbillig gefahren, heißt es bei der Polizei. Aus bisher nicht geklärter Ursache sei die Fahrerin auf den unbefestigten Grünstreifen neben der Fahrbahn geraten. In der Folge habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Deshalb sei sie frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 28-jährigen Mannes kollidiert.

Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Die B 419 war während der Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen für eine Stunde gesperrt. Auf TV-Anfrage erklärt Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg: „In Temmels war die Straße ab dem Kreisel, gesperrt, in Oberbillig an der Bahnbrücke (Brückenstraße).“ Während der Verkehr am Kreisel entweder zurückfahren oder einen Umweg über Tawern machen konnte, waren die Wendemanöver an der Brückenstraße komplizierter. Lahr sagt: „Es kommt natürlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wenn diese Straße mitten im Berufsverkehr gesperrt werden muss.“ Viele Autofahrer hätten aber die Warnungen im Verkehrsfunk gehört und Ausweichstrecken gesucht. Der Verkehr habe sich trotzdem bis zur Grenzbrücke zwischen Wellen und Grevenmacher und natürlich auch in die andere Richtung weit zurückgestaut. Bis nach Trier habe sich die Vollsperrung aber nicht ausgewirkt.