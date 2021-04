Polizei : Suche nach vermisster Person aus Wellen: Polizei bittet um Hinweise

Wellen Seit Freitagabend wird die 42-jährige Anna Wójcik vermisst. Die Frau auf Pforzheim hielt sich zuletzt bei Angehörigen in Wellen (Kreis Trier-Saarburg) auf. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Frau.

Die Angehörigen in Wellen hatten die Polizei in der Nacht zu Samstag informiert. Zuletzt gesehen wurde die Vermisste am 23. April gegen 16.00 Uhr in Wellen gesehen. Seither fehlt von ihr jedes Lebenszeichen. Sie bewegt sich möglicherweise mit einem dunkelroten Damenfahrrad mit dunkelblauen Seitentaschen am Gepäckträger fort.