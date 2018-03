100 Comic-Freunde treffen sich

Redaktion

(red) Das Haus der Jugend hat in Kooperation mit den Vereinen Animexx und Otaku Trier das zweite Animexx-Treffen in Konz veranstaltet. Dabei geht es um Formen japanischer Populärkultur wie etwa Comics. Passend zur Adventszeit erwartete die Anime- & Mangafans ein besonderes Weihnachtsschmankerl. Zu den Höhepunkten zählten der Games- & Virtual-Reality (VR) Room, ein Karaokewettbewerb oder ein Workshop über digitales Zeichnen. Wie das Treffen zuvor, erfreute sich dieses Treffen mit rund 100 Besuchern großer Beliebtheit. Für 2018 ist jeden Monat ein Animexx-Treffen im Haus der Jugend geplant, das nächste am 21. Januar 2018.

⇥Foto:Privat