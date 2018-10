Ehrenamtlich im Alltag begleiten

Der Pflegestützpunkt Konz, die Lebenshilfe Trier-Saarburg, der Malteser Hilfsdienst Konz und der Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Konz bieten eine Qualifizierung zum ehrenamtlichen Alltagsbegleiter an.

Ziel dieser kostenlosen Maßnahme ist es, die Ehrenamtlichen in Abständen von rund drei Wochen gut auf ihr Engagement vorzubereiten.

Der nächste Workshop findet am Mittwoch, 7. November, ab 18:30 Uhr im Peter-Zettelmeyer-Haus (Grana­straße 113) statt. Weitere Teilnehmer können jederzeit in die Schulung einsteigen. Interessierte können sich an den Pflegestützpunkt Konz unter Telefon 06501/6075760 oder /6075761 oder per E-Mail an stephanie.neukirch-meyer@pflegestuetzpunkte.rlp.de wenden.