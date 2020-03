Musiklegende der frühen 1930er : Was die Comedian Harmonists mit Trier verbindet

Info

Auf Youtube gibt es eine mehrstündige Dokumentation von Eberhard Fechner über die Comedian Harmonists. Das Schlusslied „Auf Wiederseh’n“ von Mischa Spoliansky (1898 – 1985) wurde von den beiden Gruppen nie aufgenommen. Es gibt aber eine Aufnahme, in der Spoliansky das Lied Mitte der 1970er Jahre selbst singt.

Konzert am 24. März 1934 in Trier laut Aufstellung von Harry Frommermann (Comedian Harmonists Archiv von Theo Niemeyer): Schöne Isabella aus Kastilien, Ohne Dich, Gib mir den letzten Abschiedskuss, Heut‘ fahr ich mit Dir in die Natur, So ein Kuss kommt von allein, Eine kleine Frühlingsweise, Tag und Nacht, Onkel Bumba, Ich hab für Dich `nen Blumentopf bestellt, Das ist die Liebe der Matrosen, Guter Mond, du gehst so stille, In einem kühlen Grunde, Wiegenlied, An der schönen blauen Donau, Perpetuum mobile, Ich hab` eine kleine braune Mandoline, Veronika, der Lenz ist da, Mein lieber Schatz, bist du aus Spanien?, Dorfmusik, Scheinbar liebst Du mich, Wiederseh`n

Konzert vom 4. April 1938 laut Programm (Nachlass Laven im Stadtarchiv Trier): Ich freu mich so, Jede Stunde ohne dich, Wenn Matrosen mal an Land geh`n, Mein kleiner grüner Kaktus, Ernste und heitere Veränderungen über das Lied „Ein Männlein steht im Walde“, Du bist so wundervoll, Der kleine Finkenhahn, An der schönen, blauen Donau, Das Leben bringt groß` Freud`, Jetzt gang i ans Brünnele, Liebestraum, A Marecchiare, O sole mio, Drunt`in der Lobau, Ouvertüre zu „Der Barbier von Sevilla“, Wenn ich vergnügt bin, Ich wollt` ich wär`ein Huhn, Juliska aus Budapest, Irgendwo auf der Welt, Auf Wiederseh’n. ⇥(itz)