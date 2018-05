später lesen Bernkastel-Kues Frauenensemble Encantada singt in Bernkastel Teilen

(red) Encantada, das preisgekrönte Frauenensemble, das unter anderem den 1. Preis beim Deutschen Chorfest in Stuttgart gewonnen hat, ist am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr in Bernkastel-Kues zu sehen.