Zu Gast in der koscheren Küche Hühnersuppe macht warm ums Herz

Der Student mit Kippa ist einer der rund 460 Mitglieder der jüdischen Gemeinde Trier, in der gemeinsames Essen und familiärer Zusammenhalt eine große Rolle spielen. An diesem Abend moderiert Baraev die Abfolge von neun Gerichten, erklärt jüdische Speisevorschriften oder Traditionen, beschreibt Rezepte und beantwortet Fragen. Koscher bedeute „tauglich und zum Essen geeignet“, erklärt er. Schon im Alten Testament seien die Regeln benannt, etwa keine Insekten zu verzehren. Ein koscherer Wein sei folglich einer, in dem nicht aus Versehen ein Insekt mit gekeltert worden sei. Um das auszuschließen, werde der Herstellungsprozess eigens kontrolliert. Dabei achten die Beteiligten auch darauf, dass der Weinberg alle sieben Jahre eine Pause bekomme, ein „Sabbatical“, in dem die Bewirtschaftung ruhe. Dagegen sind die Regeln beim Bier unkompliziert: Was nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut sei, könne als koscher gelten, versichert Baraev.