Katholische Kirche : Abtei Himmerod bekommt einen neuen Jugendpfarrer

Hinmerod/Pünderich Peter Zillgen wird die Stelle im künftigen Jugendhaus der Abtei Himmerod übernehmen. Auf der Marienburg ist derzeit Stille eingekehrt.

Kaplan Peter Zillgen wird neuer Jugendpfarrer an der FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Marienburg (Wittlich) und Rektor des zukünftigen Jugendhauses Himmerod. In der von den Mönchen verlassenen Eifeler Abtei soll künftig ein Jugendhaus mit 200 Betten untergebracht werden. Dafür soll allerdings quasi im Tausch die Marienburg bei Pünderich als Ort der kirchlichen Zusammenkunft geschlossen werden (wir berichteten mehrfach).

Peter Zillgen ist 1987 geboren und zurzeit Kaplan in der Pfarrei Neunkirchen-St. Marien, zuvor war er Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Mendig. Der gebürtige Gillenfelder ist zudem Kurat bei der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)/ Diözesanverband Trier. Einer der schönsten Aspekte seiner neuen Tätigkeit sei es, „generell mit jungen Menschen unterwegs zu sein und ihnen ein Angebot für ihr Leben machen zu dürfen, das ihr Leben reicher machen und verwandeln will.“ Speziell mit Blick auf das neue Jugendhaus in Himmerod freue er sich darauf, jungen Menschen dabei zu begleiten, eine Botschaft zu entdecken, die die Menschen in Himmerod schon seit Jahrhunderten begeistere und getragen habe. „Himmerod ist nämlich ein sehr glaubwürdiger und inspirierender Ort, der für sich spricht, und wo man spüren kann, welche Kraft im christlichen Glauben liegt und was er – auch heute noch – bewegen kann. Ich freue mich, mit guten Kolleginnen und Kollegen künftig meinen Teil dazu beizutragen.“