Erziehung : Kinder auf die Schule vorbereiten

Bernkastel-Wittlich Zu einem kostenlosen Online-Seminar „Hurra, ich bin ein Schulkind! – Im Alltag auf die Schule vorbereiten“ lädt der Deutsche Kinderschutzbund für Dienstag, 18. Mai, ab 19.30 Uhr ein.

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist ein großer Schritt, für die Kinder, aber auch für die Eltern. Häufig stehen Fragen und Befürchtungen im Raum. Ist mein Kind schon so weit? Was muss mein Kind können, um in die Schule gehen zu können und wie kann ich es dabei unterstützen? Diese Fragestellungen werden Thema sein.