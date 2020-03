Theater : Die Sehnsucht nach dem Frühling

Wittlich (red) Auf Einladung des Kulturamtes der Stadt Wittlich führt die Berliner Compagnie das Stück „Die Sehnsucht nach dem Frühling“ am Dienstag, 24. März, ab 19 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge Wittlich auf.

Im Zentrum des Theaterstückes steht eine syrische Familie, zerrissen wie das Land. Verfolgt wird das Geschick dieser Familie über mehrere Jahre, von 2011 bis zur Gegenwart. Das Publikum erlebt sie mal zusammen, mal getrennt, an verschiedenen Orten in Syrien. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Karten sind im Kulturamt Wittlich und an der Abendkasse erhältlich.