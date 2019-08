Fest : Pfarrfest für die ganze Familie

Bausendorf (red) Unter dem Motto „Hey spillt de Mussick – Die Kirche bleibt im Dorf!“ wird in Bausendorf am Sonntag, 1. September, das Pfarr-Familien-Fest gefeiert. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche mit dem Kirchenchor.

