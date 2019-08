Kontrolle am Flughafen : 22-Jähriger am Flughafen Hahn verhaftet

Lautzenhausen Vor der Ausreise klickten in Lautzenhausen die Handschellen.

Ein 22-jähriger ist am Montag am Flughafen Hahn bei der Ausreisekontrolle nach Sibiu/Rumänien von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main wegen Erschleichens von Leistungen vor. Laut Mitteilung der Polizei verfügte er selbst nicht über genügend Geld, so dass – nach einem Anruf – ein Bekannter des Rumänen die geforderte Geldstrafe inklusive der Kosten in Höhe von 387 Euro beim 3. Polizeirevier in Frankfurt/Main bezahlte.