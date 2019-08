Unfallflucht : Autos gestreift und einfach weitergefahren

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Montag gegen 10.40 Uhr in Schweich, in Höhe des Anwesens Brückenstraße 18, ereignet. Ein Fahrzeug habe die Brückenstraße in Richtung der Bundesstraße 53 befahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim Vorbeifahren habe dieses zwei vor dem Gebäude am rechten Fahrbahnrand parkende Autos gestreift. Es sei Sachschaden entstanden. Der Unfallverursacher habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.