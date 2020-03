Bildung : Als die Winzer Politik machten

Lieser „In vino libertas: Von Wein und Freiheit“ handelt eine Veranstaltung am heutigen Dienstag, 10. März, 19 Uhr, im Landhotel Steffen in Lieser. Neben Politikern in den Großstädten prägten auch die Winzer in ländlichen Regionen den deutschen Liberalismus des 19. Jahrhunderts.



