Sitzung : Deponie ist Thema im Gemeinderat

Sehlem In der Sitzung des Ortsgemeinderates Sehlem am Montag, 15. Februar, um 18.30 Uhr in der Schulturnhalle geht es unter anderem um den Forstwirtschaftsplan 2021, die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2021 und ein Oberflächenabdichtungssystems auf der Westböschung der Deponie.

