Fest : Ernte-Dunk-Fest in der Kulturscheune

Ruby in the Box spielt beim Mari-Ernte-Dunk-Fest in Kröv. Foto: Sabine Hagspihl. Foto: TV/Sabine Hagspihl

Kröv (red) Das traditionelle „Ernte-Dunk-Fest“ wird am Samstag, 2. November, zum siebten Mal in der Kulturscheune in Kröv gefeiert. Los geht es ab 15 Uhr mit dem „Riesling-Hoops-Turnier“. Die Kelterhaus-Ball-Teams messen sich in der zum B-Court verwandelten Kelterhalle hinterm Staffelter-Hof.

