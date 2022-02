Bildung : Fachoberschule erhält neue Tablets für elfte Klasse

Traben-Trarbach (red) Der Förderverein der Realschule plus und Fachoberschule Traben-Trarbach hat neue Tablets angeschafft. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse elf erhalten sie.

„Damit gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung unseres Unterrichts“, sagte Konrektor Ralf Brautlecht. Er freute sich nicht nur über die Anschaffung, in die der Förderverein rund 4000 Euro investiert hat. Jede Schülerin und jeder Schüler unterschreibt einen Leihvertrag für das Gerät, Stift und Tasche. In der Klassenstufe zwölf kann zum Ende der Schulzeit auf Wunsch das Tablet gekauft werden.