Vortrag : Tipps zum Wettbewerbsrecht

Morbach (red) Wo drohen Unternehmen wegen Wettbewerbsverstößen Abmahnungen? Und was müssen sie bei der Wahl eines Firmen-, Marken- oder Produktnamens beachten? Diese Fragen beantwortet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier in einer kostenfreien Infoveranstaltung am Donnerstag, 24. Oktober, in Morbach.

