Corona: Innengastronomie ist jetzt möglich : Inzidenzwert sinkt: Ab heute Lockerungen

Wittlich Nachdem die Zahl der Corona-Infizierten zurückgegangen ist, kann ab heute unter anderem wieder die Innen-Gastronomie geöffnet werden.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden demnach am Samstag, 29. Mai, dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt 11 Uhr keine neuen Covid-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle verbleibt somit bei 2986.

Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises sinkt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes von 34,7 auf 26,7 Fälle. Die Inzidenz liegt am fünften Werktag in Folge unter dem Wert von 50 Fällen je 100 000 Einwohner. Damit gelten gemäß der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz weitere Lockerungen für Kommunen mit einer Inzidenz von unter 50 am übernächsten Tag.