Kleiderbörse : Kinderkleiderbörse in Großlittgen

Großlittgen (red) Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Spatzennest veranstaltet am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 16 Uhr eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse in der Turnhalle in Großlittgen. Der Einlass für Schwangere ist bereits um 13.30 Uhr.

