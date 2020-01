Film : Kirche im Kino: Tragikkomödie über Frauenwahlrecht

Wittlich (red) Im Rahmen der Reihe „Kino in der Kirche“ in der Autobahn und Radwegekirche St. Paul in Wittlich-Wengerohr ist am Mittwoch, 29. Januar, ab 19.30 Uhr der Film „Die göttliche Ordnung“ zu sehen.

