Religion : Meditation mit Countersopran

Wittlich Da an Pfingstmontag in Wittlich zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen wird, findet in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul vormittags kein Gottesdienst statt. Am Abend des Pfingstmontag um 18 Uhr lädt St. Paul zu einem musikalischen Meditationsgottesdienst ein.

Umrahmt wird diese Meditation von dem Countersopran Oswald Musielski und seiner Stimme über viereinhalb Oktaven.