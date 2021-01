Heimat : Lesenswert – nicht nur für Merscheider

Das Merscheider Chronikteam hat viel Arbeit und Recherche in das Projekt gesteckt. Herausgekommen ist ein unterhaltsames Werk mit durchaus überraschenden Fakten. Foto: Chronikteam Merscheid

Merscheid Mitten im Corona-Lockdown ist der Verkauf der neuen Ortschronik angelaufen – und das erfolgreich: 270 von 350 gedruckten Exemplaren sind bereits verkauft oder reserviert.

Sie gewährt spannende Einblicke: in die Geschichte des Dorfes und seines einstigen „kurfürstlichen Hofguts“ und weit darüber hinaus. Denn die „Chronik Merscheid 1215 bis 2020“ zeigt nicht nur die Entwicklung des Marktortes seit 1723 und einstigen Amtssitzes auf.

Spannend sind zudem Schicksale von Auswanderern, die es im 18. und 19. Jahrhundert nach Osteuropa und Amerika zog. Sie reflektieren Erfahrungen ganzer Generationen. Ähnlich wie die Merscheider Mühlen. Stauden, Reinhards und Dörrwieser Mühlen sind nur die bekanntesten an der Dhron und ihren Zuflüssen Hölzbach und Heinzerbach.

Abgesehen davon wartet die Chronik mit Lese-Spaß auf, den Merscheider Originale garantieren. So etwa der Pferdefreund „Ecke Pit“, von dem ähnlich viele Anekdoten überliefert sind wie von „Stejlches Klääs“, der mit „Spezereien“ handelte und pfiffig für seine Zigarren warb.

Und wer schon immer wissen wollte, was es mit dem geheimnisvollen Bundestagsabgeordneten Jakob Maria Mierscheid auf sich hat, erfährt hier auch Genaueres.Außerdem verspricht die Chronik „die Wahrheit“ über Schauspieler Curt Jürgens, der in den späten 1950er Jahren mit Maria Schell für Schinderhannes-Dreharbeiten in Merscheid war. Hofiert wurden die Stars dort zwar nicht – aber heimlich fotografiert, wie die Chronik belegt.