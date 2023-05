Veranstaltung Besucher tauchen ein ins Mittelalter

Diese wollen auch die vielen Besucher des Fests genießen, die bereits am Samstag den Weg zur Baldenau gefunden haben –, wohl auch durch das milde und sonnige Wetter. Eine genaue Besucherzahl kann Dirk Rölleke, Vorsitzender des Fördervereins Burgruine Baldenau, nicht sagen. Dieser veranstaltet das zweitägige Event in Kooperation mit dem Kulturzentrum Archäologiepark Belginum. Doch klar ist: Bereits am ersten Tag sind wesentlich mehr Besucher gekommen als im Vorjahr. Und zahlreiche davon in mittelalterlicher Verkleidung. Das Programm ist umfangreich, neben Musik, Darbietungen der Geschichtenerzähler und Gaukler gibt es unter anderem ein öffentliches Gemeinschaftsbad in einem Zuber – unbekleidet, wie es im Mittelalter Sitte war. Mitten in der Burgruine führt eine Marionettenspielerin kleine Stücke für die jüngeren Besucher auf.