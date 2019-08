Bauprojekt : Morbacher Pfarrheim bekommt ein neues Dach

Morbach Das Morbacher Pfarrheim wird außen saniert. In diesen Tagen beginnen Arbeiter, ein Gerüst aufzustellen. Dann werden die Platten der bisherigen Dacheindeckung entfernt und mit Naturschieferplatten neu eingedeckt sowie die Außenfassade neu gestrichen, sagt der Morbacher Pastor Michael Jacob.

Die Schiefereindeckung, die erneuert wird, sei in sich noch in Ordnung, sagt er. Jedoch würden die Nägel, mit denen die Platten befestigt sind, nach mehr als 50 Jahren brüchig, begründet er die Notwendigkeit der Dachsanierung. Da deswegen ein Gerüst aufgestellt werden muss, habe man sich entschlossen, die Fassade des Pfarrheims ebenfalls zu streichen. Der Beginn der Sanierung ist für Mitte August geplant. Die Arbeiten werden sich voraussichtlich bis in den November hinziehen und 230 000 Euro kosten. 60 Prozent davon trägt das Bistum, 40 Prozent die Kirchengemeinde.