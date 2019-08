Prävention : Mut schaffen gegen die Gewalt an Frauen

Foto: Carmen Jondral-Schuler. Foto: TV/Carmen Jondral-Schuler

Wittlich (Kred/HC) Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist Gewalt das größte Gesundheitsrisiko für Frauen. Was können Frauen also tun, wenn sie Opfer einer Gewalttat werden? Welche Formen der Gewalt gibt es und wie kann man sich wehren?

