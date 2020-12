Kommunalpolitik : Ratsbeschluss ist vom Tisch

Schönberg Der Ortsgemeinderat Schönberg hat sich zur Sitzung getroffen. Ein Thema war ein umstrittener Wirtschaftsweg, über den es immer wieder Beschwerden gibt.

Wie berichtet hatte der Ortsgemeinderat Schönberg das am 9. Juni zwar beschlossen. Anwohner der Straße, die zu dem Weg führt, beschweren sich seit Jahren, es werde zu schnell gefahren. Und nicht nur Schönberger nutzen den Weg. Doch der Ratsbeschluss sei „nicht rechtmäßig“, informierte Ortsbürgermeister Harald Prümm in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Bei dem Weg handele es sich zwar nicht um eine öffentliche Straße oder eine gewidmete Gemeindestraße, aber um einen Wirtschaftsweg. Und der müsse für land- und forstwirtschaftliche Nutzung befahrbar bleiben.

Abgesehen davon sei im konkreten Fall nicht die Ortsgemeinde zuständig, sondern das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde (VG), an das sich Bürger mit Beschwerden wenden könnten. Mit dem Ergebnis eingehender Recherchen der VG-Verwaltung, des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und des Gemeinde- und Städtebundes hat sich laut Prümm auch ein am 24. September zugelassener Einwohnerantrag erledigt. Bürger forderten damit, den Ratsbeschluss aufzuheben und den Weg nicht zu sperren. Die Gefahrenstelle soll laut Prüm aber „im Auge behalten“ werden. Gegebenenfalls werde dort eine Verkehrsschau mit Vertretern von Ordnungsbehörde und Polizei stattfinden. In jedem Fall falsch sei wohl die Durchfahrt-verboten-Beschilderung mit dem Zusatz „Anlieger frei“ statt „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“.