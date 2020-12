Sitzung : Gemeinderat tagt in Dhrontalhalle

Neumagen-Dhron Die nächste Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 15. Dezember, findet um 18 Uhr in der Dhrontalhalle statt. Dabei geht es unter anderem um einen Bauantrag für den Neubau eines Lebensmittelmarktes mit Backshop/Café und Gestaltung der Außenanlagen, die Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2021, die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Dhron, Landesstraße 155/156 (zweiter Bauabschnitt), Parkflächen in der Brückenstraße sowie die Beratung über eine eventuelle Änderung der Friedhofssatzung bezüglich der Platten von Reihenrasengräbern.