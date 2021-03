Bernkastel-Wittlich : Infoabend für neue Pflegeeltern

Bernkastel-Wittlich Der Pflegekinderdienst des Kinderschutzbundes Bernkastel-Wittlich veranstaltet mit den ökumenischen Jugendhilfestationen am Mittwoch, 24. März, um 19.30 Uhr einen Informationsabend für alle, die sich vorstellen können, ein Pflegekind aufzunehmen.

Zur Qualifizierung von Einzelpersonen oder Paaren bietet der Kinderschutzbund in Kooperation mit dem Pflegekinderdienst der Kreisverwaltung Vorbereitungsseminare an. Das nächste startet am 24. April und 8. Mai. Ziel der Seminararbeit ist es, allen Teilnehmern vielseitige Informationen mit an die Hand zu geben, um sich auf die herausfordernde Aufgabe, ein zunächst fremdes Kind aufzunehmen, gut vorzubereiten.