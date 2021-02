Landschaftspflege : Was wächst auf Weinbergsbrachen?

Kesten Wer interessiert sich für die Natur und die Artenvielfalt in der Weinkulturlandschaft und möchten ein Forschungsprojekt mal hautnah miterleben? Er oder sie ist beim Projekt „Biodiversität in Weinbausteillagen“ richtig.

Im Rahmen des Projektes werden seit 2012 rund um Kesten brachliegende Weinbergsparzellen untersucht und unterschiedlich gepflegt. Ziel ist es festzustellen, welche der untersuchten Varianten der Brachenpflege die Artenvielfalt in der Weinkulturlandschaft am besten fördert. Man will feststellen, welche Blühpflanzen sich nach zehn Jahren Projektlaufzeit etabliert haben und ob sich Unterschiede zwischen den untersuchten Pflegevarianten ergeben. Dabei ist die Mitwirkung von Bürgern gefragt. Mit einer Bestimmungsapp sollen alle Pflanzen in einem abgesteckten Quadrat drei auf drei Meter auf den Brachflächen bestimmt werden. Die Bedienung der App ist einfach. Die Bestimmung der Pflanzen auf den Brachflächen und eine vorherige Infoveranstaltung finden unter Einhaltung der Coronamaßnahmen statt. Die Aktion ist an folgenden Terminen geplant: Samstag, 17. April, Samstag, 19. Juni, und Samstag, 21. August.